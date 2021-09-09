İsrail'den Filistinli sivillere müdahale: 4 yaralı

Filistin'in Ramallah, El-Bire, Tulkerm, Cenin, Nablus, El-Halil ve Beytullahim kentlerinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterileri düzenlendi.

Ramallah'ın merkezindeki El-Menara Meydanı'nda, ulusal ve İslami grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi Filistinli mahkumlar için dayanışma sloganları attı.

Yürüyüşten sonra katılımcılar Bire kentinin kuzey girişinde toplandı. Burada İsrail askerleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Kuzeydeki Tulkerm ile Cenin kentlerinde de İsrail'in tutuklulara yönelik baskı politikasını kınayan gösteriler düzenlendi.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek gösterilerinde 10 Filistinli, İsrail askerleri tarafından yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'un Havvara ve Beyta bölgelerinde biri gerçek mermi, 9'u ise plastik mermi ile yaralanan 10 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 89 Filistinlinin de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

El-Halil'de Filistinli tutuklularla dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail askerleri ile Filistinliler karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Beytullahim'de düzenlenen yürüyüş İsrail kontrol noktasına ulaştığında Filistinlilerle, İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Fetih Hareketi'nin Merkez Komite Üyesi Sabri Saydam da Filistin televizyonuna verdiği röportajda, "Her mahkumun özgürlüğü ve özgürlük yolunu seçme hakkı vardır." dedi.

Polis Şam Kapısı’ndaki göstericilere müdahale etti

Akşam saatlerinde de Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanan onlarca Filistinli, tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Mescid-i Aksa’da kılınan yatsı namazından sonra Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan bir grup Filistinli genç de tutuklulara destek sloganları atarak, tekbir getirdi.

İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanan Filistinli göstericilerin uzun süre kalmasına izin vermedi.

Atlı polisler ile toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) hazır bulunduğu bölgede, polisler Filistinli göstericileri dağıttı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göstericilere ses bombası attığı ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, polislerin müdahalesinde 2 Filistinlinin plastik mermiyle, 1 Filistinlinin ses bombasıyla, 1 Filistinlinin de darp sonucu yaralandığı kaydedildi.

Polisin müdahalesi sonucu Filistinli gençler Şam Kapısı’ndan Sahire Kapısı’na kadar tekbir getirerek ve sloganlar atarak uzaklaştı.

Ayrıca Şam Kapısı’ndan Sahire Kapısı’na uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca polis ile göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.