İsrail’den Gazze'ye saldırı hazırlığı

İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de mevcut insani krizin İsrail için "tehdit oluşturduğu" imasında bulunarak kabine üyelerine "koşulların iyileşmemesi halinde ordunun Gazze'ye saldırmak için hazırlık yaptığını" açıkladı.

Netanyahu'nun, "Gazze'deki huzursuzluğun azalması bizim için arzu edilir bir durumdur. Ancak bunun gerçekleşeceğinden emin değiliz. Dolayısıyla askeri olarak hazırlanıyoruz. Bu boş bir ifade değil." dediği belirtildi.

GAZZE ABLUKASI 10 YILI AŞTI

Başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden İsrail'e 11 yılı aşkın süredir uyguladığı Gazze ablukasına son vermesi için çağrıda bulunuluyor.

Gazze'ye 2006'dan bu yana üç defa kapsamlı saldırı düzenleyen İsrail, son olarak 2014'te bölgeye saldırmıştı.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda binlerce yapı tamamen yıkılırken, on binlerce bina da hasar görmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

