İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası

Şeyh Sabri'nin ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde tutulan Şeyh Sabri'nin 6 saatlik bir sorgulamadan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail polisinin Şeyh Sabri'yi, verdiği hutbeler ile tarihi Filistin coğrafyasında bulunan camilerdeki vaaz ve irşad çalışmalarının "şiddete yol açtığı" gerekçesiyle bir hafta süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezasına çarptırdığı kaydedildi.

Söz konusu uzaklaştırma cezasının uzatılabileceğine işaret edilen açıklamada, Şeyh Sabri'nin İsrail polisinin ithamlarını kabul etmediği ve ibadet özgürlüğünün engellendiği ifade edildi.

İsrail polisleri, sabahın erken saatlerinde Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlemişti.

Polisler, Şeyh Sabri'ye İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) soruşturma tebligatını teslim etmişti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları tarafından zaman zaman Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verilen Şeyh Sabri'nin halen yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.