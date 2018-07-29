İsrail'den Temimi'nin resmini çizen aktivistlere gözaltı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'da, Ayrım Duvarı'na, İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivistin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli aktivist Muhammed el-Lahham, yaptığı açıklamada, Beytullahim kentinde Ayrım Duvarı'na Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivistin gözaltına alındığını belirtti.

Lahham, aktivistlerin resmi tamamlamak üzere olduğu sırada bir Filistinli ile gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

İtalyan aktivislerin kimliğine ilişkin bilgi alınamazken, gözaltına alınan Filistinli hakkında da bilgi verilmedi.

İSRAİL MAKAMLARINDAN TAHLİYE TARİHİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YOK

Aralık 2017'de Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve evinin avlusuna zorla giren askerlere tokat attığı videosu yayımlanan Ahed, 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanan Ahed'in mahkumiyetinin 19 Ağustos'ta sona ermesi gerekiyor. Ancak İsrail makamlarından tahliye tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 01:23