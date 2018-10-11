İsrail’den uluslararası gasp

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, basına yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzey sahili açıklarında avlanan 2 Filistinli balıkçının İsrail deniz kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Konuyla ilgili İsrail'den gözaltı olayına dair henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL HUKUKSUZLUĞU DEVAM EDİYOR

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinlilerin, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkı ellerinde bulunuyor. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkını engelliyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası’na göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



