İsrail'in 40 yıldır hapiste tuttuğu Filistinli mahkum serbest

İsrail hapishanelerinde en uzun süre mahkum kalan Filistinli esir Kerim Yunus tahliye edildi.

1980 yılında İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir İsrail askerini öldürdüğü iddiasıyla 1983'te hapis cezasına çarptırılan Yunus, çarşamba günü sabahı 40 yıllık mahkumiyetini tamamlamasının ardından serbest bırakıldı.

Başlangıçta idam cezası alan 66 yaşındaki Yunus'un cezası daha sonra müebbet hapis cezasına çevrilmiş ve ceza süresi 40 yıl olarak açıklanmıştı.

Mahkumiyet süresini tamamlayan Yunus salıverilirken İsrail istihbaratının Kerim Yunus'un serbest bırakılmadan önce ailesini ziyaret edip, bu durumu kutlamamaları talimatını verdikleri öğrenildi.

İsrail'in ayrıca Filistinlilerin kutlama yapmaması amacıyla Yunus'u kamuoyunu bilgilendirmeden serbest bıraktığı ortaya çıktı.

İsrail hapishanelerinde halen 150'si çocuk 4 bin 700 Filistinli mahkum bulunuyor.

Kaynak: Mepa News