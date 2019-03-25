İsrail’in başkenti Tel Aviv'in kuzeyine roket düştü 

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı söylenen bir roket, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye düştü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketin, Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye düştüğü belirtildi.

Açıklamada olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde roketin, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Şaron bölgesindeki bir eve düştüğü kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN), İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na dayandırdığı haberde, sabahın erken saatlerinde Filistinli gruplar tarafından atıldığı belirtilen roketin bir eve isabet ettiği ve 6'sı hafif 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington'a giden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, roket saldırısı üzerine bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldığı aktarıldı.

Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı ve istihbarat şefleriyle görüşmelerde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, "Gazze'ye atılan rokete güçle karşılık verileceği" kaydedildi.

Trump ile Netanyahu’nun yarın akşam Beyaz Saray’da akşam yemeğinde de bir araya gelmesi planlanmıştı.

Atılan rokete ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:47