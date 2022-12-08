İsrail'in katlettiği Filistinliler toprağa verildi

Tarık Fevzi Demec (29), Sıtkı Zekarine (29) ve Ata Yasin Şelbi’nin (46) naaşları, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki hastaneden alınarak şehir merkezine getirildi.

Burada cenaze töreni için toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi, İsrail'in ihlal ve saldırılarını protesto eden sloganlar attı.

Filistinli direniş gruplarına mensup bazı silahlı kişiler de havaya ateş açarak, İsrail’e karşı "gövde gösterisi" yaptı.

Törende daha sonra 3 Filistinlinin naaşı, Cenin’deki kent mezarlıklarında toprağa verildi.

İsrail güçleri, bugün erken saatlerde Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin baskında 3 kişiyi öldürdüğü kaydedilmişti.