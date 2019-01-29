İsrail’in zulüm karnesi Filistin Bülteni’nde

Filistin'deki Mahkumlar topluluğu, Ofer cezaevinde İsrail işgal kuvvetlerinin tutsak bölümlerine, plastik mermiler, gaz ve ses bombaları ile sniffer köpekleri kullanılarak art arda gerçekleştirdiği saldırılardan sonra 100'den fazla mahkumun yaralandığını ve üç odanın tamamen yandığını bildirdi.

Mahkumların plastik mermi ile yaralanmalarından sonra hastanelik olduğu belirtildi. Yaralıların bazıları cezaevine geri getirilirken 20 mahkumun durumunun ağır olması sebebiyle hastanede kaldığı da açıklandı.

Mahkumlar topluluğu, Ofer gözaltı kampındaki mahkumlara yapılan acımasız saldırılara müdahale etmek üzere insan hakları örgütlerine, özellikle de Uluslararası Kızıl Haç'a çağrıda bulundu.

Mescid-i Aksayı Yahudileştirmek İçin Ölçümler Alınmaya Başladı

İsrail işgal kuvvetleri El Aksa Camii'ne baskın düzenleyip camideki eserleri fotoğraflayarak ölçümlerini almaya başladı. Yerleşimcilerden bir grup sıkı bir koruma altında Faslıların kapısından El Aksa Camii'ne girerek camide kışkırtıcı turlar ve araştırmalar yaptıktan sonra Silsile Kapısı tarafından çıktılar.

Aynı zamanda Tapınak Kadınları örgütü Facebook sayfasında Kubbetüssahra yerine siyonistlerin iddia ettiği tapınağı yerleştirdikleri fotoğrafı yayınladı.

"İsrail" Filistinli Mültecilerin Okullarını Kapatmaya Karar Verdi

İsrail Yayın Kurumu'na göre İsrailli Milli Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'teki Filistinli mültecilerin okullarını (UNRWA) kapatmaya karar vererek yerine kendi gözetimlerine tabi okulların geçmesini istediklerini duyurdu.

Konsey ayrıca, önümüzdeki yılın basından itibaren artık UNRWA okullarına ruhsat verilmeyeceğini de açıkladı.

Gazze’deki Yakıt Sıkıntısı Altı Büyük Hastaneyi Durdurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Seridi'ndeki altı ana hastanenin elektriklerinin, jeneratörleri işletmek için yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılmasının ardından bir "insani felaket" konusunda uyardı.

Bakanlık, Gazze'deki hastane jeneratörlerini günde sekiz saat ila on saat arasında çalıştırmak için ayda 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BM: Kudüs'te 800 Filistinli Aile Tahliye Tehdidi Altında

Kudüs'teki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) 800'den fazla Filistinli ailenin Yahudi yerleşim grupları için evlerinden zorla tahliye edilmekle tehdit edildiğini ortaya çıkardı. İsrail mahkemesinin işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtindeki bir yerleşim teşkilatı lehine karar vermesiyle Filistinli ailenin evini boşaltmasında karar kıldı. Bu gibi kararların çoğalacağını ve birçok Filistinlinin de bu gibi yaptırımlara maruz kalacağını haber verdi.

Raporda, Dogu Kudüs'teki Filistin mahallelerinin merkezinde, su anda 3.500 yerleşimcinin İsrail yetkililerinin desteğiyle Filistinlilerin evlerine ve mülklerine yerleştirildiklerini söyledi.

2018'de Kudüs'teki Bin 800 Filistinli Tutukladı

İsrail hapishanesindeki mahkumlara yönelik özel bir merkez, işgal altındaki Kudüs şehrinde İsrail işgal kuvvetleri tarafından bin 800 tutuklama vakasını takip etti. Filistinli Tutuklular Çalısmaları Merkezi, Kudüs’teki tutuklama sayısının Filistin kentleri arasında en yüksek oranda olduğunu ve 2018'de toplam tutuklama sayısının (5 bin 700) üçte birini oluşturduğunu söyledi.

Merkez sözcüsü Riyad El Ashar, tutuklamaların, 12 yaş altı da dahil olmak üzere 450 çocuk ve 74 kadından oluştuğunu belirtti. İşgalciler Kudüs’teki yerleşimcilere ev satan ev sahipleriyle çatışan Kudüslülerin önüne geçmek için büyük çapta tutuklama çalışmaları yaptığını belirtti.

"İsrail" 2018'de 57 Filistinli Çocuğu Öldürdü

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, BM araştırmacılarına, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki barışçıl yürüyüşleri sırasında çocukların ölümleri ile ilgili ayrıntılı bir rapor sundu.

Rapor, çocukların öldürülmesinin yasa dışı olduğunu ve işgal kuvvetleri tarafından islenen ciddi uluslararası hukuk ihlallerinin ayrıntılarını doğrulamaktadır.

Rapora göre, İsrail işgal kuvvetleri, Filistin Bölgesi'nde 2018'de, işgalci İsrail tarafından öldürülen 57 çocuğun 45'i Gazze Şeridi'nde yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü esnasında katledilmiştir. İsrail tarafından öldürülen çocukların İşgal askerleri için herhangi bir tehdit oluşturmadıkları ortadadır. İsrail işgal güçleri ve yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde yürüyüşe katılan Filistinli çocukların öldürülmesindeki insanlık suçlarından ve diğer uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu olduğu sonucuna varıldığını göstermektedir.

Hamas: Kimseye Yalvarmayacağız Anlaşmaya Varmak Zorundalar

“Hamas” hareketi siyasi bürosunun bir üyesi olan Halil El Hayya'nın kimseye boyun eğmediklerini işgalci İsrail’in anlaşmalara bağlı kalacağını ve buna mecbur olduğunu göstereceklerini söyledi.

El Hayya, 2018’deki Filistin polis başarılarının kutlanmasında yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin halkının seçim süreci ve Siyonist güçler arasındaki rekabet durumunun bir parçası olmayacağını ve kuşatmanın ve acımızın seçim propagandasının malzemesi olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Dönüş yürüyüşlerinin sürdüğünü halkın topraklarından vazgeçmeyip haklarını zorla alacaklarını belirtti.

Uluslararası Gazetede "İsrail" Ceza Korkusu Olmaksızın Öldürüyor

İngiliz The Guardian gazetesi açılış sayfasında, İsrail’in yaptıklarından sorumlu tutulmayacağını ve yaptıklarının sonucu karşılığında cezalandırma korkusu olmadan Filistinlileri öldürdüğünü ve söylediklerinin sorgulanmayacağından emin olduğu için endişe duymadan yalan söylediğini söyledi. Aynı zamanda haberin devamında İsrail ordusunun, çocuk, kadın, yaslı ve gazetecilerden oluşan kurbanlarına da dikkat çekti.

Vakıflar Müdürlüğü: Geçen Yıl İsrail bin 300 Kez Kutsal Yerleri İhlal Etti

Filistin Diyanet İşleri Bakanlığı’nın 2018 yılına ait raporda, El Aksa cami, İbrahimi Camii'nin ve diğer ibadet yerlerinin bin 300 İsrail ihlaline maruz kaldığını ve bunun ihlallerin sayısı ve türünde olan artısı gösterdiğini söyledi. Raporda ihlallere tutuklamalar, sürgünler, Yahudileştirme planları, mezarlara, camilere, İslami Vakıf koruma ekiplerine, İmar Kurulu üyelerine, ve Hıristiyan mülkiyetlere yapılan saldırılar da eklendi.

Halkla İliskiler birimi tarafından hazırlanan raporda, El-Aksa Camii'nin 376 kez ihlal edildiğini ve yaklaşık 30 bin yerleşimci tarafından saldırı düzenlendiği ve hakaret edildiği tespit edildi.

Mescid-i Aksa’ya ziyarete gelen 175 kişi için uzaklaştırma kararı alındı. İbrahimi Camii'nde ise 631 saat ibadet engeli yaşandığı ve 10 gün boyunca kapalı kaldığını aynı zamanda 48'den fazla ihlale ve çeşitli saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Raporda, başkenti ve El Aksa Camii'ni tehdit eden işgal planları ve projeleri belgelendi.

Batı Şeria'da Baskınlar Ve Tutuklamalar

İsrail işgal kuvvetleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar ve aramalar başlatarak, birçok genci tutukladı. İşgal ordusunun açıklamasına göre askerleri, direnişine katılma şüphesiyle onlarca genç Filistinliyi tutukladı ve güvenlik güçleri tarafından sorgulamaya gönderdi. Gerçeklesen bu tutuklama ve baskınlara ek olarak Gazze Şeridi'ndeki İsrail savaş tekneleri, Gazze Şehri kıyısındaki balıkçı teknelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

"İsrail" Arap Kültürüne de El Uzatıyor

İsrail'in tarihi Filistin sınırları içindeki kültürel hırsızlıklarını işgal etmesinin yanı sıra, çevredeki Arap ülkelerinin çoğuna da el uzatıyor. Sömürgeci bir devlet olan İsrail, kültürünü "yerel" hale getirmek için işgal ettiği bölgelerdeki yerli kültürel varlığı silmeye çalışmaktadır.

"Orta Dogu" web sitesinde yer alan Nada Elia tarafından imzalanan bir rapora göre İsrail, Filistin yemeklerinin çoğuna eşlik eden Falafel, Hummus, Zeytinyagı, Domates salatası gibi bir çok lezzetli yemekleri, İsraili mutfağına ait saymakta ve bu yemeklerle övünmektedir.

Kaynak: Filistin Bülteni



Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019, 12:15