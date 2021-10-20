İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden ağır tahrik

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi milletvekilleri Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'na provokatif bir ziyarette bulundu.

Ben-Gvir ile Smotrich yaklaşık bir haftadır olayların yaşandığı Şam Kapısı'na çok sayıda İsrail polisi koruması altında geldi.

Aşırı sağcı vekiller, beraberindeki Yahudi yerleşimci heyetle Şam Kapısı'nda basın açıklaması yaptıktan sonra polis korumasında Eski Şehir sokaklarından yürüyerek Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na geçti.

Bu sırada Ben-Gvir ile Smotrich'in provokatif ziyaretine tepki gösteren Filistinli bir çocuk, İsrail polislerince yaka paça gözaltına alındı.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessiz ibadetinin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

İsrail mahkemesinin söz konusu kararının ardından Kudüs'te yaşanan gerginlikler tırmanışa geçti.

Dün öğleden sonra Şam Kapısı'nda başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden İsrail polisinin müdahalesinde 17 kişi yaralanmış, çoğunluğu çocuk 22 kişi gözaltına alınmıştı.