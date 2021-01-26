İsrailli işgalciler bir Filistinli'yi katletti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Şeria'nın kuzey batısındaki Ariel Yahudi işgal birimi yakınlarında "bıçaklı saldırı girişimi'' yapıldığı iddia edildi ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir Filistinlinin Selfit kentinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerlerince katledildi belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinliler'e karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 15:54