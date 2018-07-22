İsrailliler Filistinli kadını önce ezmeye çalıştılar sonra da saldırdılar | VİDEO

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İsrail’de bir grup ırkçı İsrailli, Filistinli bir kadını önce arabayla ezmeye çalıştı, ardından da sandalyelerle topluca saldırdılar.

İsrail'de bir apartmandan çekilen görüntülerde, bir grup ırkçı İsraillinin, Filistinli bir kadını önce arabayla ezmeye çalıştığı görülüyor.

Kadının arabanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntülerde, İsraillierin yalnız durumdaki Filistinli kadına bu kez de toplu olarak sandalye ile haince saldırdıkları görüldü.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 14:03