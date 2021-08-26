Iştiyye: Katar yardımı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetin, Merkez Bankasından sorumlu kurum olan Para Otoritesine Katar yardımını Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırma talimatı verdiğini duyurdu.

Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın gönderdiği yardım fonlarının Gazze'ye ulaşmasının önündeki tüm engellerin kaldırıldığını ve Gazze'ye mümkün olan her türlü desteği sağlamaya önem verdiklerini belirtti.

Filistin Başbakanı, hükümet olarak Para Otoritesine, Katar yardımını Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırma talimatı verdiklerini ifade etti.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı ve Gazze'nin yeniden inşasının önündeki engelleri kaldırmasını talep eden Iştiyye, uluslararası topluma da Gazze'nin yeniden inşası için gerekli finansmanı sağlamaları çağrısında bulundu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi ile Birleşmiş Milletler arasında 19 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'ndeki 100 bin ihtiyaç sahibi aileye eylül ayı itibarıyla nakdi yardımların dağıtılması konusunda mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Söz konusu yardımların, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ocak ayının sonunda duyurduğu, 2021 yılı içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanan 360 milyon dolarlık mali yardımın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Ancak İsrail yönetimi, mayıs ayındaki gerginlik ve saldırıların ardından güvenlik konusunda istikrarın olmadığını ileri sürerek Gazze'ye bağışların girişine izin vermemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

AA