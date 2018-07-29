İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu durduruldu

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İtalya'dan Gazze'ye doğru bir hafta önce yola çıkan Özgürlük Filosu gemilerine İsrail yönetimi askerleri müdahale etti.

İsrail yönetimi filoyu Ashdod Limanı'na çekiyor.

Abluka 12 yıldır devam ediyor

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" de ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için yola çıkan ilk gemi Mavi Marmara değildi. Daha önce de Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılması için çeşitli girişimler oldu. Ama 2010 yılında Mavi Marmara'nın girişimi kanlı bitti. İsrail saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.