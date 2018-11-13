İzzeddin el-Kassam: Ateş çemberi genişleyebilir

İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 bina kullanılamaz hale geldi.

Hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 6 bina yıkıldı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, diğer Filistinli gruplarla birlikte İsrail'e yönelik "ateş çemberinin" genişletilmesi konusunu ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Açıklamada, yaklaşık bir milyon İsraillinin "atılacak roketlerin hedefi olacağı" ifade edildi.

İsrail ordusu ise Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine düzenlediği hava saldırısını, kanalın "İsrail ve vatandaşları aleyhinde propaganda yapması, broşürler yayınlaması ve silah temin etmesi" nedeniyle gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ordunun açıklamasında ayrıca, Gazze'den İsrail'e atılan roket sayısının 300'e yükseldiği ve söz konusu saldırılarda 29 İsraillinin yaralandığı bilgisi geçildi. Demir Kubbe isimli füze savunma sistemlerinin atılan roketlerden 60'ını etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan) ise Askalan bölgesine Gazze'den roket yağdığı haberini paylaştı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, İsrail uçakları ile toplarının düzenlediği saldırılarda Gazze'de Hamas ve İslami Cihad'a ait 70'ten fazla noktanın hedef alındığı duyurulmuştu.

Filistinli liderlerden diplomasi trafiği

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için bölgesel ve uluslararası düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, gerçekleştirdiği görüşmelerde, saldırıların derhal durması ve bölgenin yıkıma sürüklenmemesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'nin "uçuruma sürüklenmemesi" için çalıştığını ifade etti.

Mladenov açıklamasında, roket atılmasına son verilmesi ve herkesin kendine hakim olması gerektiğini vurguladı.

İsrail parlamentosunda Arap milletvekili Ahmed et-Tıybi de akan Filistin ve İsrail kanından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.



Tıybi açıklamasında, "İsrail halkının, hem Filistin hem de İsraillilerin kanının akmasına sebep olan kişinin Netanyahu olduğunu bilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı ve saldırıların durdurulması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.



Filistin Eğitim Bakanlığı ise Gazze'de bugün eğitime ara verilmesine karar verdi.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 01:55