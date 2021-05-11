İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrail'e 2 saat mühlet
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e Mescid-i Aksa’ya yönelik kuşatmayı kaldırması için 2 saat mühlet verdi.
Filistin 11.05.2021, 00:45
Daha önce İsrail'e kuşatmanın kaldırılması için süre tanıyan Kassam Tugayları, işgalcilerin geri çekilmemesinin ardından saldırılara karşılık vermişti.
Kassam Tugayları'nın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı paylaşımda,
"Düşman kuşatmayı sona erdirmez ve Mescid-i Aksa'dan çekilmezse, iki saat içinde cevabımızı beklesinler." dedi.
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