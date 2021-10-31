Kafr Kasım Katliamı anıldı

Tarihi Filistin toprakları üzerinde olup İsrail sınırları içerisinde kalan, Filistinlilerin halen çoğunlukta olduğu Kafr Kasım kasabasında 29 Ekim 1956'da İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen katliamın kurbanları törenle anıldı.

İsrail'in kurulduğu 1948-1949 İsrail-Arap Savaşı'nı bitiren ateşkesle İsrail'e bırakılan Kafr Kasım kasabası İsrail'in Ramle iline bağlı olarak Batı Şeria sınırında bulunuyor.

1956 İsrail-Mısır Savaşı esnasında savaş bölgesine uzak olmasına rağmen Kafr Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 29 Ekim 1956'da İsrail Ordusu, artık İsrail vatandaşı olan 23'ü çocuk 49 Kafr Kasımlıyı katletti.

Bu katliamdan asıl amacın Batı Şeria sınırında çoğunlukta olan Filistinlileri korkutup kaçırmak olduğu tahmin edilmektedir. Fakat tüm baskı ve tehditlere rağmen halen Kafr Kasım ve çevresinde Filistinliler çoğunluğu oluşturmaktadır.

Bu katliam bu tarihten itibaren İsrail'de kalan Filistinli nüfus tarafından her sene anılmaya başlandı. Kafr Kasım'a katliam kurbanları için anıt dikildiği gibi yoğun çabalar sonucunda Aralık 2007'de İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres bu katliamın yanlış olduğunu itiraf ederek bu katliam dolayısıyla özür dilemek zorunda kalmıştır.

Bu sene de Kafr Kasım'ın Filistinli belediye başkanı Adil Bedir öncülüğünde Kafr Kasım'da anma töreni düzenlendi. Bu seneki törenin daha büyük tutulması dikkat çekti. İsrail parlamentosu Knesset'te yer alan Arap partilerden Birleşik İttifak bu katliamın Knesset'te resmen anılmasına dair çalışmalarına ise Yahudi partilerce engel olundu.

Kaynak: Mepa News