Kassam Tugayları'ndan suikast iddiasına ret

Kassam Tugayları İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesinin sebebinin suikast amacı taşımadığını belirten bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye girişi özellikle komutan Nur Bereke'ye suikast niyeti taşımıyordu. Bu büyük bir saldırı planıydı ve kartları karma amacı bulunuyordu." denildi.

Olayın nasıl yaşandığına ilişkin de "bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girdiği" bilgisi paylaşılan açıklamada, Kassam Tugayları'na bağlı emniyet güçlerinin durumu fark etmesi üzerine Nur Bereke'nin komutanlığında birkaç kişinin bölgeye gittiği ve ardından çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışmada aralarında Kassam Tugayı komutanlarından Nur Bereke ve yardımcısının da bulunduğu 7 kişinin şehit olduğu, 7 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Olayın sorumluluğun ve sonuçlarının tamamen İsrail'e ait olduğu vurgulanan Kassam Tugayları açıklamasında, "Direniş tarafından gece saatlerinde İsrail'e iyi bir ders verildi." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı yazılı açıklamada bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada aralarında bir Kassam komutanın da bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 15:35