Katar desteği Gazze'yi az da olsa aydınlattı

İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı abluka sebebiyle enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanan Gazze'de tek elektrik santrali de yakıt yetersizliği nedeniyle çok düşük kapasitede çalışıyor. Bu durum bölgede günlük 18-20 saatlik elektrik kesintilerine neden oluyor.

Gazzeliler, hayatın pek çok alanında gerekli olan elektriği temin etmek için jeneratörleri kullanıyor. Ancak jeneratör kullanımı masraflarını daha da artırıyor.

Katar'ın 9 Ekim'de elektrik santralinin çalışmasında kullanılması için sağladığı yakıt desteğinin ilk bölümünün Gazze'ye ulaşmasıyla bölgede günlük verilen elektriğin 4 saatten 8 ila 12 saate kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Gazzeliler Katar'ın desteğinden memnun

37 yaşındaki Filistinli Rim Afâne, Katar'ın finanse ettiği yakıt tankerlerinin bölgeye ulaşmasının ardından elektrik verilen saatlerde iyileşme olduğunu, daha önce evin tüm işlerini 4 saatlik kısa bir sürede tamamlamak için çabaladıklarını söyledi.

Katar'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Filistinli kadın, ancak bu yardımın herhangi bir sebeple kesilmesinden ve her an "karanlık günlere" dönme ihtimalinden de endişe ettiğini aktardı.

Gazze'de ekmek fırını işleten Mümin el-Yazıcı ise jeneratöre bağlı olarak çalışmanın çok külfetli olduğuna dikkati çekerek, "Jeneratörler, günlük 228 ila 285 dolarlık yakıt tüketiyor. Ayrıca jeneratörler uzun saatler çalıştığı için sıklıkla bozuluyor, bu da ayrı bir masraf oluyor." dedi.

Günlük verilen elektriğin 8 ila 12 saate yükseltilmesinin ekmek fırınının mali yükünü hafifleteceğini söyleyen Yazıcı, Filistinlilerin satın alma gücünün zayıf olması nedeniyle pişirilen ekmek sayısında ise artış olmayacağını belirtti.

Kalıcı çözümler bulunmalı

Gazze Sanayi ve Ticaret Odası Basın ve İnsan Kaynakları Müdürü Mahir et-Tabba, Katar'ın Gazze'deki tek elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıt yardımının elektrik krizi için geçici çözümler arasında yer aldığını ifade etti.

Katar devletinin bu yakıt yardımının sürekli olmayacağını vurgulayan Tabba, elektrik santralinin çok fazla güç tükettiğini belirtti.

Elektrik santralinin bugün olduğu gibi yüksek performansla çalışması durumunda günlük tüketim bedelinin 800 bin dolara ulaştığını söyleyen Tabba, "Katar'ın geçici yardımının yanı sıra elektrik krizine daimi çözümler bulunması gerekiyor. Kalıcı çözüm bulunmalı ki, Gazze'de günlük elektrik kullanımı, önceki gibi günde 4 saate gerilemesin." ifadelerini kullandı.

Gazzelileri rahatlatan adım

Tabba, ayrıca elektrik santralinin çalışma performansının artırılmasının, Gazzelilerin omuzlarındaki mali yükü hafiflettiğine de işaret ederek, şunları söyledi:

"Vatandaşlar, elektrik konusunda yetersiz kaldıkları noktada jeneratör kullanıyor. Bu jeneratörler de yakıt, dizel ya da harici bir elektrik sistemiyle çalışıyor. Bu durumda, 1 kilovatlık elektriğe 1 dolardan fazla ödüyorlar."

Elektrik krizinin etkilerinin özellikle sanayi sektöründe görüldüğünü ifade eden Tabba, jeneratör desteğiyle yapılan üretimin maliyete yansımasıyla ürünlerin fiyatının daha da arttığını hatırlattı.

Tabba, elektrik tedarikinde son dönemde yüzde 50'lik bir artış yaşandığını, bununla bağlantılı olarak endüstri sektöründeki üretimde de aynı oranda bir iyileşme beklendiğini dile getirdi.

Gazze'deki abluka ve elektrik krizi

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlara göre, gelirlerinin düşük olması nedeniyle Gazzelilerin yüzde 80'i temel yaşam ihtiyaçlarını uluslararası yardımlardan sağlıyor.

Abluka altındaki bölgede yaşanan elektrik krizi İsrail'in Haziran 2006'da Gazze'deki tek elektrik santralini hedef almasıyla başladı.

Gazze'de 4 jeneratörü bulunan elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için bir jeneratörü çalıştırıyor ve 25 megavat elektrik üretiyordu. İsrail, Gazze'nin 500-600 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını, Mısır ise 32 megavatını karşılıyor.

Gazze'de endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan etkileyen alanlarda hissedilen elektrik krizine çözüm kapsamında bazı geçici adımlar atıldı.

Geçen yıllarda acil yardımlar çerçevesinde çeşitli ülkelerden sağlanan finans desteğiyle yakıt tedarik edildi. Ancak uzun vadede bir çözüm sunmayan bu girişimler, herhangi bir uluslararası anlaşma ya da güvenceye bağlı değil.

Bölgedeki elektrik krizini hafifletmek amacıyla geçen ay Katar'ın finanse ettiği yakıt yüklü tankerler Gazze'ye ulaşmaya başlamıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde 4 Ekim'de yer alan haberde, Doha yönetiminin bu yardımının, "Katar'la yapılan, Gazze'deki elektrik santraline yakıt alımının finanse edilmesini öngören uluslararası bir anlaşma" çerçevesinde geliştiği belirtilmişti.

AA