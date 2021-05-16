Katolik başpiskoposun Filistin desteği yankı uyandırdı

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında sadece Müslümanlara değil, Hristiyanlara yönelik de hak ihlallerinde bulunuyor.

KATOLİK PİSKOPOS, FİLİSTİN BAYRAĞI İLE İSRAİL ASKERLERİNİN KARŞISINDA

Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini protesto için Batı Şeria'da İsrail güçlerine direnen Filistinlilerin yanında yer alan Melkite Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Abdullah Yulio, sosyal medyada birçok kişi tarafından takdir edildi.

"BİN FOTOĞRAFA BEDEL SEMBOLİK KARE"

Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinlillerin arasındaki Yulio'nun, elinde Filistin bayrağı taşırken yerde taş arar halinin görüntülendiği foroğraf, "Bin fotoğrafa bedel sembolik bir kare" şeklinde sosyal medyada yayıldı.

YULIO: "KUDÜS FİLİSTİN'İN EBEDİ BAŞKENTİDİR"

Geçen yıl ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın işgal planını" protesto eden Yulio, Ramallah'ta Filistinlilerle birlikte "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir" yazan tabelayı tutarak, işgale karşı duruşunu ortaya koymuştu.

Kaynak: En son haber