'Kâbus Netanyahu' görüşmesine Filistin ve İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki göstererek, İsrail’in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesindeki açıklamasında İsrail'i Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya ve Filistin'deki 70 yıllık işgalin üstünü örtmeye çalışmakla suçladı. Sözcü Kasımi, Müslüman ülkelerin, "Beyaz Saray'ın baskısı altında İsrail'e bölgede yeni sorunlar icat etmesi için uygun zemin oluşturmaması gerektiğini" belirtti. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ve Beyaz Saray'daki Yahudi lobisinin Müslüman ülkelere, "İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeleri için baskı yaptığını" savunan Kasımi, bu taleplerin kabul edilmesi halinde baskıların artacağını ve Filistin halkının haklarının gözardı edilmesi konusunda cesaret verici olacağını kaydetti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-FHKC yaptığı açıklama ile, ''İşgalci İsrail'in başbakanı Netanyahu'nun Umman'a ziyareti, buna eşzamanlı olarak siyonist turizm bakanının Emirlikler ve bir spor heyetinin Katar ziyaretleri; Arap rejimlerinin normalleşme siyasetinin arsız bir aşamaya geçişidir'' dedi.

Netanyahu'nun İran ile dolaylı bir müzakere için Umman'ı ziyaret etmiş olması ihtimalinin yanısra Umman'a giderken Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) hava sahalarını kullandığı ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman Sultanlığı'na dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu, Umman Sultanı Kâbus bin said bin teymur (78) ile bir araya gelmişti. 1970 yılında babasını tahttan indiren Kâbus bin Said 48 senedir tahtta ve kendisinden sonra tahta geçecek bir varisi bulunmuyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 09:37