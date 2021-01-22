Koronaya yakalanan Filistinli esir sayısı 300’e yaklaştı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail cezaevlerinde 31 tutukluda daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece daha önce 265 olarak açıklanan Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 296'ya yükseldi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık 2020'de, hapishanelerdeki Filistinli “güvenlik” tutuklularına “Kovid-19 aşısı yapılmaması” yönünde talimat vermişti.

Bu karara Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan tepki gelmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

AA