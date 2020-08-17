Kudüs muhafızı Seyh Raid Salah, 17 aylık cezası için hapse böyle uğurlandı

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu. Hayfa yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah’ı yüzlerce seveni uğurladı.

İşgalci israil Mahkemesince 17 ay hapis cezası verilen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, cezaevine giderken annesi ile vedalaştı.

Şeyh Raid Salah'ın işgal cezaevine girmeden önce yaptığı açıklamada BAE'nin işgal rejimiyle anlaşmasının tehlikesine dikkat çektiği bildirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre işgal rejiminin hakkında verdiği 28 aylık hapis cezasının kalan kısmını tamamlamak üzere yarın işgal zindanlarına girecek olan, Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki İslami Hareket'in lideri Şeyh Raid Salah zindan hayatının başlaması öncesinde yaptığı açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyonist işgal rejimiyle yaptığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasının tehlikesine dikkat çekti ve Arap toplumlarına ve İslam ümmetine bazı mesajlar verdi.

Yarın Hayfa yakınındaki El-Celime hapishanesine konulacağı bildirilen Şeyh Raid Salah yaptığı açıklamasında işgal rejimiyle ilişkilerini normalleştiren ülkelerin Mescid-i Aksa'yı tamamen yıkmayı ve yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmeyi hayal eden, bu amaçla Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve orada namaz kılanlara yönelik eziyetlerini sürdüren işgal rejimine meşruiyet kazandırdıklarına dikkat çekti.

Hakkı söylemekten kaçınmanın doğru olmadığını dile getiren Raid Salah ümmetin vicdanının ilhak ve normalleştirme planları için oynanan oyunları reddettiğini dile getirdi. Bu planların amacının uysallaştırma ve dayatılanı kabule yatkın hale getirme olduğunu vurgulayan Raid Salah ancak bu planların ölü doğduğunu ve geçersiz olarak son bulacağını dile getirdi.

Salah halkların Filistin üzerindeki işgali meşrulaştırmayı reddettiğini hatırlatarak bu halkların siyonist planın Arap ve İslam bünyesine zerk edilmesini de asla kabul etmeyeceğini vurguladı.