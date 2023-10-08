Kudüs neden Müslümanlar için önemli?

Kudüs neden Müslümanlar için veya Yahudiler için önemli sorusu Hamas-İsrail savaşıyla birlikte yeniden gündem oldu.

KUDÜS NEDEN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMLİ?

Kudüs önemli çünkü:

Üç semavi dinin de Kudüs'te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı. Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor. Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor.

Kudüs önemli çünkü:

Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra'nın bulunduğu Harem-üşŞerif, Doğu Kudüs'te yer alıyor. Hz. Muhammed Peygamber'in buradan göğe yükseldiğine inanılıyor.

Kudüs önemli çünkü:

Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan Ağlama Duvarı yer alıyor. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanı.

Kudüs önemli çünkü:

Hristiyanlar içinse Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa Peygamber'in çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülüyor. Bu kilise, aralarında Rum Ortodoks Patrikhanesi, Roma Katolik Kilisesi ve Ermeni Patrikliği'nin de olduğu farklı mezheplerin temsilcileri tarafından yönetiliyor.

"Arkasına saklanacak ağaç bulamayacaksınız"

Aralık ayında AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen “Dünya İnsan Hakları Günü” etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Arkasına saklanacak ağaç bulamayacaksınız” diye seslenirken hadis-i şeriflerden örnek veriyordu. Erdoğan’ın bahsettiği o ağaç Yahudiler için çok önemli olan Ğarkad ağacıdır. Bu ağacı Yahudiler için bu kadar önemli kılan ise Sahih-i Müslim’de geçen hadîs-i şerîflerdir. İşte o hadis-i şeriflerden biri şöyledir: “Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (galip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece Ğarkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”

Gargat ağacı nedir?

Garkad Filistin taraflarında çokça yetişen dikenli bir ağaç türü, bir cins çalılıktır. Arabistan’ın başka bölgelerinde de yetişmektedir. Medine’deki Bakî‘ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî‘) vaktiyle garkad denilen çalılıkla kaplı idi.