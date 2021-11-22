Kudüs'te Filistinli göstericiler ile İsrail polisi arasında arbede

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, Kudüs'ün Şuafat kampı kontrol noktasında yürüyüşe müdahale eden İsrail polisi, göstericileri ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak dağıtmak istedi. Yürüyüşe katılan onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan boğulma tehlikesi atlatırken, Filistinliler polisin müdahalesine taş ve boş şişelerle cevap verdi.

Öte yandan Şuafat bölgesindeki ulusal ve İslami gruplardan Fadi Ebu Şühaydam'ın ölümü nedeniyle pazartesi günü için genel grev çağrıları yapıldı.

- İsrail Hamas'ı suçladı, Hamas olayı üstlendi

İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev, yerel basına yaptığı açıklamada, olayın arkasında Hamas olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Silsile Kapısı'ndaki olayın hareketin üyelerinden biri tarafından gerçekleştirildiğini, "bunun işgal güçlerine karşı Mescid-i Aksa ve diğer kutsallara ihaneti, Silvan, Şeyh Cerrah'taki eylemlerine karşı bir uyarı niteliğinde olduğu" belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısında konuya değinerek güvenlik güçlerinin benzer saldırılara karşı hazırlıklı olmasını istedi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Eski Şehir bölgesinde Silsile Kapısı yakınlarında silahlı bir saldırı gerçekleştiği belirtilmişti. Olayda yaralanan iki sivilin tedavi için hastaneye kaldırıldığı, iki polisin de hafif yaralandığı, saldırganın etkisiz hale getirilerek bölgeye takviye kuvvet gönderildiği aktarılmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri öldü. İsrail basınından Kanal 12 de hayatını kaybedenin bir Yahudi yerleşimci olduğunu duyurmuştu.

Filistin haber ajansı WAFA da İsrail polisinin ateş açması sonucu işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinlinin öldürüldüğünü bildirmişti.