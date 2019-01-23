Kudüs'te kar altında namaz

Kudüs'teki Mescid-i Aksa Camii'nde kar altında namaz kılanların görüntüsü Kudüs'ten ayrı düşen Müslümanların gönlünde taht kurdu.

Kudüs dört yıl sonra ilk kez bu hafta karla kaplandı. Vatandaşlar, nadiren gördükleri karın tadını çıkarmak için sokaklara aktılar, hatta bazıları kızaklarla kaydı.

Düzinelerce Müslüman, El Aksa Camii'ne ulaştı ve yoğun olarak karla kaplı zeminde namaz kıldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Haftanın başlarında yaşanan şiddetli çöl rüzgarları Filistin'e kum ve toz taşıyordu. Sağanak yağmur ve dolunun çamur nehrine çevirdiği sokaklarda araçlar hasar gördü.

Gazze'de balıkçılar limana geri döndü ve fırtınalı denize karşı korumak için teknelerini demirledi.

Kudüs Post gazetesine göre 24 saat içinde 15 santim kar yağdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 11:13