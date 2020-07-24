Kudüs'ün batısında binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

İsrailliler, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenledi. Gösteriye, İsrail güvenlik güçleri müdahale etti.