İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün banliyölerinden Ebu Dis mahallesinde bulunan Kudüs Üniversitesi çevresine baskın düzenledi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs’ün Ebu Dis mahallesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Kudüs Üniversitesi ile Ebu Dis Erkek Lisesi’ne çıkan yolları kapattı.

Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda Filistinlinin İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazı solumasından etkilendiği belirtilerek, etkilenen 17 Filistinlinin de olay yerinde müdahale edilmesiyle tedavi edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA