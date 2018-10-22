Kudüs Valisi'ne haksız suçlama

İsrail mahkemesine çıkarılan Adnan Gays, iddia makamınca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan gayrimenkullerin Yahudilere satılmasını engellemek üzere Kudüs'teki Filistinlileri tehdit etmekle suçlandı. Savunma makamı ise söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir delilin olmadığını vurgulayarak, müvekkilinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Karşılıklı atışma ve tartışmaların yaşandığı duruşma salonunda duruma müdahale eden İsrailli yargıç, Kudüs Valisi'nin 15 bin şekel (yaklaşık 25 bin lira) kefalet ve 7 gün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

Karara itiraz eden İsrailli savcı, hakimden delillerin sunulması için yerel saat ile saat 18:00'e kadar vakit talebinde bulundu.

Savcının talebini kabul eden hakim, kararın uygulanması için saat 18:00'e kadar mühlet vererek, mahkemeyi sonlandırdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 15:50