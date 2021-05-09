Kudüs'te Osmanlı mirası yıllardır yaşatılıyor

İşgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Osmanlıdan yadigar iftar topu geleneği, ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak devam ediyor.

Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde yer alan mezarlıktaki ramazan topunu sabah ve akşam ezanıyla birlikte onlarca yıldır Filistinli Sanduka ailesi ateşliyor.

Atalarından bu görevin kendisine miras kaldığını aktaran Recai Sanduka, AA muhabirine ramazan topu ateşleme görevini önce dedesi El-Hac Emin, daha sonra babası El-Hac Yahya'nın yürüttüğünü söyledi.

Ailesinin yaklaşık 130 yıldan beri bu geleneği üstlendiğini aktaran Sanduka, bu işi hiçbir karşılık almadan tamamen gönüllü yaptığını dile getirdi.

Dedesinin Osmanlı topu kullandığını ancak 60'lı yıllarda Ürdün hükümetinin bugün kullanılan topu getirdiğini ifade eden Sanduka, Osmanlı topunun ise Mescid-i Aksa'daki müzeye konulduğunu belirtti.

İftar ve sahur topu geleneğinin, 80'li yıllara kadar Filistin'in birçok şehrinde yaşatıldığını söyleyen Sanduka, Birinci İntifada yıllarında İsrail'in top için kullanılan barut üretimine engel olduğuna dikkati çekti.

Kudüs'ün içinden geçtiği şartlar altında babasından kalan bu geleneği koruma konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Sanduka, şunları aktardı:

"Birinci İntifada yıllarında (1987) işgal güçleri top için kullandığımız barut üretimine engel oldu. Kudüs'ün içinden geçtiği şartlar altında babamdan kalan bu geleneği korumak konusunda ısrarcı oldum. Son olarak işgal güçleriyle, top namlusunun içine ses bombası koyarak ateşleme konusunda anlaşmaya vardık. 22 yıldır da böyle yapıyoruz."

Sanduka, ses bombalarını sıkı güvenlik önlemleri altında İsrail'den aldıklarını, başka bir amaç için kullanılmadığından emin olmak amacıyla top ateşlenene kadar mezarlığın dışında İsrail güçlerinin beklediğini sözlerine ekledi.

AA