Kudüs'ten Erdoğan'a çağrı: Hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur

Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki protestolardan birinde, AA ekibini gören Umm Eymen, büyük bir sevinçle kameranın karşısına geçerek, "Şeyh Cerrah'ın kalbinden, Türkiye'deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da milyonlarca selam olsun." ifadelerini kullandı.

Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.

Osmanlı Devleti'nin Filistin'e hakim olduğu günlere atıfta bulunan Umm Eymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, "Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım." çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde dün görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelendi.