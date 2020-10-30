Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam düşmanı tutumu Filistin'de protesto edildi

Filistinliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumunu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen gösteride "Fransız ürünlerini boykot edin", "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah" ve "Muhammed liderimizdir" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri protesto eden göstericiler, Fransa bayrağını yaktı.

Gösteriye katılanlardan Abdulkerim Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fransa, Hazreti Muhammed'e hakaret ederek sınırı aştı. Peygamberimizi savunmak ve desteklemek bizim görevimizdir." dedi.

Batı Şeria'nın Beytullahim, El-Halil ve El-Bire kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 18:26