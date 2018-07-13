Meşal: İsrail Türkiye'nin bölgesel güç olmasından rahatsız

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "24 Haziran seçimlerine tüm dünya çok önem verdi ve yakından takip etti. İslam ve Arap dünyası özellikle Filistin, seçim sonucundan çok memnun oldu. Bu seçim sonuçları Türkiye'yi seven herkesi çok ama çok mutlu etmiştir. Seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına inşallah hayırlı olur." dedi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Meşal, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Meşal, Türkiye ve halkının, bölge ve ümmet için çok önemli olduğunu söyledi.

Meşal, Türkiye'nin, siyasi, ekonomik ve demokrasi olarak örnek teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye her yönüyle örnek teşkil ediyor. 24 Haziran seçimlerine tüm dünya çok önem verdi ve yakından takip etti. İslam ve Arap dünyası özellikle Filistin, bu seçim sonucundan çok memnun oldular. Türk halkına çok derin ve önemli bir demokrasi örneği gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu seçim sonuçları Türkiye'yi seven herkesi çok ama çok mutlu etmiştir. Bu seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına inşallah hayırlı olur. Biz inanıyoruz ki, Türkiye meselelerini hızla çözüp inşallah daha da büyüyecek. Bizim temennimiz; Türkiye, Filistin ve Gazze meselelerinde daha fazla rol alıp önemli işler yapacaktır. Biz bunda eminiz." diye konuştu.

"Yeni Türkiye'nin bu süreçte yapacakları ve duruşu çok önemlidir"

Filistin meselesinin bugün ulaştığı boyutun geçmişte hiç olmadığı kadar tehdit ve zorluklar içerisinde olduğuna değinen Meşal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Filistin halkını tamamen sonlandırmak üzere gerçekleştirilen bir plan yürütülmekte. Son dönemde yaşananlar Filistin halkını bitirmeye yönelik bir harekettir. Buradaki en önemli hedef Kudüs ve Mescid-i Aksa'dır. Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'yı sonlandırmak, ayrıca Müslümanların oraya dönüş hakkını tamamen elinden almak için planlanan siyasi harekettir. Bütün mesele oradaki bir Filistin devletinin var olmasıdır. Gazze burada çok önemli ve üzerinde büyük bir baskı var. Gazze'de yaşayan insanların hakları gasbedilmiş ve insanlar bugüne kadar hiç olmadığı kadar zor durumda. Mesele, orada yaşayan insanlar üzerine yapılan ambargonun kaldırılmasıdır. Yeni Türkiye'nin bu süreçte yapacakları ve duruşu çok önemlidir. Arap dünyası ve Müslümanların alacakları tavır, konum çok çok önemlidir. Filistin halkı oradadır ve direnmektedir. Filistin halkı Kudüs'ü tutmuş bırakmıyor. Geri dönüş hakkını da tutmuş ve bırakmayacaktır. Bu direniş Gazze'deki ambargoyu kıracaktır. Bu dönem, Filistin halkının hakkını savunmak için önemlidir ve her dönemden daha kıymetlidir."

"Geri dönüş hakkımızı kullanmamızı istemiyorlar"

Halid Meşal, Gazze'deki direnişi "insanlık dışı ambargoya direniş" olarak nitelendirerek, şunları anlattı:

"Gazze halkının liderleri topraklarını ve halkını korumaktadır ve bırakmayacaklardır. Mesele, 12 yıldır orada demokrasi ile yönetilen insanların liderlerini ortadan kaldırabilmek. İşgal güçleri, Gazze'deki 'Direnişi ortadan kaldırabilir miyiz, savaş ve ambargo ile liderlerini değiştirebilir miyiz?' diye büyük bir savaş yaptı. Yalnız, elhamdülillah halkımız oradadır ve direniş devam etmektedir. Gazze oradadır, liderlerimiz ve halkımız sabit bir şekilde orayı korumaktadır. Gazze halkı 3 aydır geriye dönüş için mücadelesini vermektir. İşgal güçleri yüzlerce insanımızı katletti ve şehit etti. Geri dönüş hakkımızı kullanmamızı istemiyorlar. Bu isteklerine ve hedeflerine halkımız izin vermedi. Bu süreçte Türkiye, hem bugün hem de geçmişte Filistinlilere gerçekten destek sağlamıştır ve yanlarında olmuştur. Bugünlerde birçok yaralı Filistinli Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmekte. Oradaki halk Türk bayrağını vefa için taşıyor. Bu vefa ABD'nin Büyükelçiliği taşıma kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam Birliğini toplaması ve konuya sahip çıkmasıdır. Bu vefa örneği Mavi Marmara vefasıdır."

"Türkiye bölgesel güçtür"

İsrail'in, Türk Vatandaşı Ebru Özkan'ı gözaltına almasını ve yargılama şeklini de eleştiren Meşal, "Bu İsrail'in tabiatı ve İsrail bu. İsrail binlerce insanı katleden ve ülkesine gelen insanları hapseden, zulmeden zalim bir devlet. Bu sebep gerektirme ve bu İsrail'in kendisidir. İsrail, Türkiye'den rahatsızdır. Çünkü Türkiye bölgesel bir güçtür artık. Bu güçten rahatsızdır. Filistin halkının yanında duruşu İsrail'i rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlıktan ötürü Türkiye'yi de rahatsız etmek istemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Cedidiye Camisi'nde cuma namazı kılan ve kenti gezen Meşal'e, eski AK Parti milletvekili İbrahim Kormaz da eşlik etti.