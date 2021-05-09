Mescid-i Aksa ihlalleri protesto edildi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarması, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

Hollanda Filistin Topluluğunca (PGNL), ünlü Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çoğunluğu Filistinlilerden oluşan bir grup katıldı.

Hollandalıların ve Türklerin de yoğun destek verdiği gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Filistin için özgürlük" pankartının yanı sıra İsrail karşıtı dövizler taşıdı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun Ey Aksa" ve "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz" gibi sloganlar attı.

Filistin yanlısı grubun yakınında İsrail bayrağı açan birkaç kişinin de bulunduğu meydanda, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD

Amerikalı önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmasının ve İsrail'in asırlardır kendi evlerinde oturan Filistinlilerin evlerini haksız şekilde ellerinden almasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail'in bu tür uygulamalarının "ırkçı eylemler" ve bu eylemlerin uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Joe Biden yönetimi ile Kongre'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail polisinin saldırılarının Müslümanlara, Mescid-i Aksa'ya büyük bir saygısızlık olduğu ve tümüyle reddedildiği kaydedildi.

İngiltere

İngiltere'de, İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması protesto edildi.

Yaklaşık 5 bin kişi Londra’daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya gelerek, "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" ve "1948’den bu yana nefes alamıyoruz" yazılı pankartlarla İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Gösteri devam ederken 2 kişinin İsrail bayraklarıyla gösteri alanına gelmesi gerginliğe neden oldu.

Filistinli göstericiler tarafından alandan uzaklaşması istenen 2 kişi uyarıları dikkate almadı.

Bunun üzerine göstericiler, İsrail bayrağını bu kişilerin elinden aldıktan sonra gösteri alanında yakarken, 2 kişi polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Burada konuşma yapan Filistin'le Dayanışma Kampanyası (PSC) adlı grubun üyesi İngiliz aktivist Sybil Cook, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere sersemletici el bombası kullanıldığını, bu nedenle birçok kişinin yaralandığını, İsrail’in bunu Filistinlileri yıldırmak ve yasa dışı bir askeri işgali güçlendirmek için yaptığını söyledi.

Cook, Filistinlilerin yıllarca İsrail'in apartheid bir devlet (ırkçı, ayrımcı devlet) olduğunu dünyaya anlattığını, dünyanın bunun farkına yeni vardığını ifade ederek, İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem ve birkaç sivil toplum kuruluşunun da ülkeyi aynı şekilde tarif ettiğini aktardı.

İngiliz aktivist, apartheid'in açık ve kirli yüzünü görmek isteyenlere, "Şeyh Cerrah'a bakın." diye seslendi.

AA muhabirine konuşan Filistinli bir gösterici, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için bir araya geldiklerini aktardı.

Gösterici, İsrail yönetimi tarafından Filistin topraklarının ve Müslümanların en önemli mescitlerden biri olan Mescid-i Aksa’nın işgal edildiğini, masum insanların, kadınların ve çocukların öldürüldüğünü ifade etti.

Ürdün

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle Filistin halkına destek gösterisi düzenledi.

Ürdün'de Kudüs'e destek amaçlı oluşturulan "Gençlik Platformu" çağrısı üzerine başkent Amman'daki el-Kaluti Mescid'i önünde gerçekleştirilen gösteriye yüzlerce Ürdünlü katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya saldırı ve ihlallerini kınayan sloganlar atarak, "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz", "Amman'da Siyonist büyükelçiliği istemiyoruz" ve "Vadi Araba Barış Anlaşması iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan gençlerden Eşref Zalul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm Arap dünyasında olduğu gibi, bugün burada bulunmamızın nedeni, Filistin ve Kudüs için, işgalin Filistin topraklarında sona ermesi içindir." ifadelerine yer verdi.

Zalul, Ürdünlülerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve yerlerinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin yanında olduğunu ve destek verdiğini vurguladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.