Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç saat kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın kapılarının yeniden açıldığını belirtti.

Şeyh Kisvani, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki Müslümanlara ve vakıf görevlilerine saldırarak darbettiğini, aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin bulunduğu birçok Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti.

Olayların İsrail polisinin dün Rahmet Kapısı'nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiğini belirten Kisvani, "Bunun üzerine İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı ve Harem-i Şerif'in avlusunda Filistinlileri kovalamaya başladı." dedi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmasını kınayan Şeyh Kisvani, Rahmet Kapısı'nın Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğunu ve İsrail'in bu uygulamalarının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Tapınak Tepesi'nde (Mescid-i Aksa) mahkeme kararıyla kapalı olan bir bölgeye girmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Polisin açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kaynak: AA