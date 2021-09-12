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Mescid-i Aksa'nın murabıt kadını gözaltına alındı

İsrail askerleri, akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'daki murabıt kadınlardan Kudüslü Ayide Es-Saydavi'yi Kudüs'ün Eski Şehir kısmındaki Babu'l Meclis mıntıkasında alıkoydu.

Filistin 12.09.2021, 13:39 12.09.2021, 14:12
Mescid-i Aksa'nın murabıt kadını gözaltına alındı

Mescid-i Aksa'nın işgale ve işgal rejiminin baskınlarına karşı korunması için gönüllü mücadele eden murabıt kadınlardan olan Es-Saydavi, daha önce de işgal rejimi tarafından tutuklanmış, eziyet görmüş ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezalarına çarptırılmıştı. 

Mescid-i Aksa'nın kararlı savunucularından olan Es-Saydavi, ilk olarak işgal rejiminin Mağribliler Kapısı Köprüsü'nü yıkmalarından sonra çıkan olaylar sebebiyle 2007 yılında tutuklanmış, ardından kendisine Kudüs'ten uzaklaştırma ve 3 bin şekel para cezası verilmişti. 

Murabıt kadınlar, işgalcilerin Mescid-i Aksa'yı ele geçirme planlarının önlenebilmesi için buranın boş bırakılmaması gayesiyle buraya geliyor, işgal rejiminin baskınlarının önüne geçmeye ve bu kutsal mabette Müslüman varlığını sürekli korumaya çalışıyorlar. 

Kaynak : İlkha

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#mescidi aksa
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