Mescid-i Aksa ninnisi

Türkiye’de alanında bir ilk olan “Mescidi Aksa Ninnisi'', Necmettin Erbakan Üniversitesi Hür Genç Beytülmakdis Hanımlar Komisyonu tarafından yayınlandı.

Büşra Nur Gürbulak'ın yürüttüğü projede söz ve müziği Şeyma Şahin'e ait olan Mescid-i Aksa ninnisini Zeynep Serra Özer seslendirdi, videonun grafik tasarımı ise Elif Sarvaç tarafından yapıldı.