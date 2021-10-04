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Mescid-i Aksa ninnisi

Büşra Nur Gürbulak'ın yürüttüğü projede söz ve müziği Şeyma Şahin'e ait olan Mescid-i Aksa ninnisini Zeynep Serra Özer seslendirdi, videonun grafik tasarımı ise Elif Sarvaç tarafından yapıldı.

Filistin 04.10.2021, 14:57

Türkiye’de alanında bir ilk olan “Mescidi Aksa Ninnisi'', Necmettin Erbakan Üniversitesi Hür Genç Beytülmakdis Hanımlar Komisyonu tarafından yayınlandı.

Büşra Nur Gürbulak'ın yürüttüğü projede söz ve müziği Şeyma Şahin'e ait olan Mescid-i Aksa ninnisini Zeynep Serra Özer seslendirdi, videonun grafik tasarımı ise Elif Sarvaç tarafından yapıldı.

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#Mescidi Aksa ninnisi
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