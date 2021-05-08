Mescid-i Aksa saldırısına Emine Erdoğan'dan kınama
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı. Erdoğan, " Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız." dedi.
Filistin 08.05.2021, 11:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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