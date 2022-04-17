Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışanlarla İsrail polisi arasında arbede çıktı, 2 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerini sabah namazı öncesinde demir bariyerlerle kapattı ve sabah namazına gelenleri bariyerlerin önünde kontrol etmek istedi.

İsrail güçlerinin, bazı Filistinli gençlere Aksa’ya girmek için kimliklerini polise bırakma şartı koştuğu görüldü.

Sosyal medyada, İsrail polisiyle Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışanlar arasında bazı kapılarda arbede yaşandığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görgü tanıkları, İsrail polisiyle yaşanan arbedede iki Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi kontrolünde baskın düzenleme ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli, sabah namazı sonrasında Aksa’da beklemeye devam ediyor.

İsrail polisi, sabahki uygulamalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin, 15 Nisan Cuma günü sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Filistin Kızılayı'nın açıkladığı rakamlara göre, olaylarda 150'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklamış ancak net bir rakam vermemişti. Filistinli sivil toplum kuruluşu Esirler Cemiyeti, İsrail polisinin 400 kadar kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

İsrail'de son dört hafta içinde dört ayrı saldırıda 14 İsrailli öldürülmüştü. İsrail ordusunun, Filistinlilerin yoğunlukta olduğu işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik müdahale ve baskınlarının artmasının ardından ay başından itibaren Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 18 Filistinli, İsrail askerlerinin ateşiyle yaşamını yitirmişti.