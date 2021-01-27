Mescid-i Aksa'dan güzel haber

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Meclisteki Filistin Komisyonu ile yap görüşme sonrası devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Filistinli yetkililerle sürekli koordinasyon halinde olduğunu belirtti.

Ülkesinin Filistin davasına verdiği desteği yineleyen Safedi, Ürdün'ün diplomatik girişimleri neticesinde Mescid-i Aksa'daki restorasyon ve imar çalışmalarının bugün itibarıyla yeniden başladığını ifade etti.

İsrail güçleri, 24 Ocak'ta Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

AA

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 15:10