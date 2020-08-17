Mısır güvenlik heyeti Ramallah'da Fetih Hareketi yetkilileri ile görüştü

Mısır heyeti, Fetih yetkilileri ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin'deki siyasi, güvenlik ve iç uzlaşı konuları ele alındı.