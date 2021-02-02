Mısır'dan Hamas'a dialog görüşmeleri için resmi davet

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması ve Filistin genel seçimleri süreci kapsamında Kahire’de düzenlenecek diyalog görüşmelerine katılım için Mısır'dan resmi davet aldıklarını bildirdi.

En-Nunu, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin diyalog görüşmelerine katılacak heyete başkanlık etmesine karar verildiğini açıkladı.

Son olarak en-Nunu, Filistinli grupların tamamının, uzun bir aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılacağını ifade etti.

Söz konusu Filistinli grupların arasındaki ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Mısır’ın başkenti Kahire'de başlıyor.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın kurduğu Filistin hükümetinin çalışmalarını zorlaştıran Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta ikinci bir hükümet kurduğu 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyordu.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz günlerde, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören bir kararname imzalamıştı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 13:38