Mücahitler Hareketi İsrail'e ait İHA düşürdü

Mücahitler Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, hareket mensubu keskin nişancıların, Gazze'nin doğu bölgesinde İsrail'e ait Quadcopter tipi bir İHA tespit ettiği belirtildi.