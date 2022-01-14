"Müslümanım" diyerek Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan şüpheliyi "İhlas" ele verdi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cuma hutbesi esnasında Mescid-i Aksa’nın kapılarında bekleyen korumaların, şüphelendikleri bir şahsı durdurdukları ve koruma odasındaki sorgusunda bu kişinin Müslüman olmadığının anlaşıldığı belirtildi.



Açıklamada söz konusu şahsın kimliğini göstermeyi reddettiği, bunun üzerine de Harem-i Şerif korumalarınca Mescid-i Aksa’dan çıkarıldığı ifade edilirken, söz konusu şahsın Yahudi olduğuna dair teyit edilmiş bir bilgi olmadığı kaydedildi.



İsrail polisinden de duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslüman olmadığı ortaya çıkan şahsın sorgusuna ilişkin bir video kaydı da yayınladı.



Görüntülerde, siyah gözlük takan ve Müslüman kıyafetine benzer kıyafetler giyen şahsın elinde de tesbih taşıdığı görülüyor.



Korumaların sorularına kırık bir Arapça ile cevap vermeye çalışan şahıs, “Evet ben Müslümanım. Ben namaz kılarım, ben saygın biriyim.” diyor.



Söz konusu şahıs, İhlas Suresi’ni okumasını talep eden korumalara, “Ben insanlara okumam, ben taleal bedru aleyna’yı (ay doğdu üzerimize ilahisi) okurum.” diye cevap verdi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yağmurlu hava koşullarına rağmen Harem-i Şerif’te kılınan Cuma namazına 30 bin kişinin iştirak ettiğini açıkladı.