'Ne (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı istişare için Paris'e davet etti. Daveti kabul eden Abbas görüşmede Fransız mevkidaşına uyarıda bulunarak, 'Ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var. Filistin meselesinin, normalleşme gerekçesi ya da başka bir sebeple kullanılmasını kabul etmeyeceğiz.' dedi.

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Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli mevkidaşı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Orta Doğu'daki barış için çalışmaya kararlı olduğunu ifade ettiğini aktaran Macron, "Uluslararası hukuka saygılı adil bir çözüme ulaşmak için müzakerelerin yeniden başlatılması bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"NE BAE'NİN NE DE BAŞKA BİR DEVLETİN FİLİSTİN HALKI ADINA KONUŞMA HAKKI VAR"

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise Abbas görüşmede Fransız mevkidaşına, "Ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var. Başka bir Arap ülkesinin de benzer bir adım atması durumunda BAE'ye karşı takındığımız tutumu sergileyeceğiz. Filistin meselesinin, normalleşme gerekçesi ya da başka bir sebeple kullanılmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

ABBAS DAVETİ KABUL ETTİ

Macron'un Filistin meselesiyle ilgili konuların istişaresini tamamlamak üzere kendisini Paris'e davet ettiğini aktaran Abbas, ziyaret tarihinin en yakın zamanda belirlenmek üzere daveti kabul ettiğini kaydetti.

KAYNAK: AA

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 11:21