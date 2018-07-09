Netanyahu'dan Gazze'ye ağır zulüm! Kapattıklarını açıkladı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada, ilave yaptırımlar olacağını ancak bunlar hakkında detay veremeyeceğini söyleyerek, İsrail ablukası altındaki Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayarak Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u bugün kapadıklarını açıkladı.

Netanyahu, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:23