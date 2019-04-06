Netanyahu: 'Gazze Şeridi’ni Mahmud Abbas’a vermeyeceğim.'

İsrail Başbakanı, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da iki ayrı yapı var. Öyle sanıyorum ki bu uzun vadede öyle devam edecek. Bu durum da İsrail için kötü değil" dedi.

Netanyahu: 'Gazze Şeridi’ni Mahmud Abbas’a vermeyeceğim.'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki  Gazze Şeridi’ni Filistin Devlet Başkanı Abbas’a vermeyeceğini belirterek, Gazze  ve işgal altındaki Batı Şeria’da kontrolleri ellerinde tutan Filistinli taraflar  arasında süren ayrışmanın İsrail’in yararına olduğunu söyledi. 

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’de 9 Nisan Salı günü  gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi Israel Hayom gazetesine açıklamalarda  bulundu.

Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi ile Fetih hareketi yönetimindeki Batı  Şeria arasında süren bölünmüşlüğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu,  "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da iki ayrı yapı var. Öyle sanıyorum ki bu uzun  vadede öyle devam edecek. Bu durum da İsrail için kötü değil." dedi.

Netanyahu, Gazze Şeridi için en iyi seçeneğin işgal ve yönetmek  olduğuna vurgu yaparak, "Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Abbas) kasten  Filistin Yönetimi’nin paralarının Gazze girişini durdurdu. Böylece Gazze’yi  ayaklandıracaktı ve biz de Gazze'yi işgal etmenin bedelini ağır bir can kaybıyla  ödeyebilirdik. Abbas da İsrail’in sırtında gümüş tabak üzerinde Gazze’yi  alacaktı. Ancak bu asla olmayacak. Gazze Şeridi’ni Mahmud Abbas’a vermeyeceğim."  ifadelerini kullandı.

Başkenti Doğu Kudüs olan Batı Şeria ve Gazze’de bir Filistin  devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme ilişkin ise Netanyahu, “Eğer  birileri bizi iki taraftan (güney batı ve doğudan) saracak bir Filistin devleti  olacağını düşünüyorsa, bu da asla olmayacak." diye konuştu.

Netanyahu, ABD’nin henüz açıklanmayan "Yüzyılın Anlaşması" projesinin  Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamının korunması, İsrail’in Batı  Şeria üzerinde tam egemenliği ve Kudüs’ün bölünmezliği şartlarını içerdiğini  belirtti.

Batı Şeria’dan tek bir Yahudi’yi dahi çıkarmayacaklarını vurgulayan  Netanyahu, “Onlar orada İsrail’in egemenliğinde varlıklarını sürdürecekler ve biz  de onların güvenliklerinden sorumlu olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, Suriye’deki varlığıyla İsrail için büyük bir tehdit  oluşturan İran’ın bölgedeki gücüne dikkati çekerek, “İsrail, etrafında radikal  bir İslam’ın olduğunun idrakine varmalıdır. İran, dev bir İslam devletidir ve  atom bombası elde etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail radyosuna çarşamba günü bir konuşma yapan Netanyahu, birçok  Arap lidere abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü alması önerisinde  bulunduğunu ancak hiçbir liderin bunu kabul etmediğini söylemişti. Netanyahu, pek çok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini  belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse  olmadı" ifadesine yer vermişti.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın  Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası  altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.  Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs  2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri  yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı. 

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento  ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi  ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine  getirememişti. 

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12  Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.  Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da  uygulanmasında problemler bulunuyor.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35