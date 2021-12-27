Ortadoks Patrik'ten İsrail çıkışı: Kutlamayın işgalle yüzleşin

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Hristiyan, Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel’i kutlarken, Hz. İsa’nın dünyaya geldiği Filistin toprakları, İsrail işgalinin meydana getirdiği ağır şartlarla boğuşmaya devam ediyor. 1967’den günümüze gittikçe yoğunlaşan işgalin hedefinde sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da bulunuyor. Hristiyanların karşı karşıya bulunduğu problemler, son olarak Kudüslü Ortodoksların en üst düzey ismi Patrik Ataullah Hanna tarafından yüksek sesle dile getirilmişti. Hanna, kendi dindaşlarını “Noel’i kutlamak yerine, işgal gerçeğiyle yüzleşmeye ve işgali sona erdirmek için çalışmaya” davet etmişti.

İKİ YÖNLÜ SALDIRI

Filistin topraklarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Hristiyanlar hem İsrail’in hem de tepeden tırnağa silahlı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla karşılaşıyor. İsrail asker ve polisi Hristiyanların dinî mekânlarına yönelik engelleme ve tacizleri devam ettirirken, Yahudi yerleşimciler de sıklıkla kiliseleri kundaklıyor, din adamlarına saldırıyor. Kudüs başta olmak üzere Filistin’in birçok noktasında son yıllarda çok sayıda hadise kayıtlara geçmiş bulunuyor.

HUZUR HASRETİ

Kudüs ve Filistin’in tarihi boyunca, bu kutsal topraklarda yaşayan halklar yalnızca Müslümanların idaresi sırasında huzura kavuştular. 1099’daki Haçlı işgali bölgenin Hristiyan, Yahudi ve Müslüman bütün unsurlarını gözüne kestirirken, uzun Memlük ve Osmanlı asırlarından sonra, İngiliz manda yönetimi ve İsrail işgali de yine bölge halkını huzura hasret bıraktı. Hristiyanlar arasındaki mezhep kavgalarının da etkisiyle, Batı dünyası bugün İsrail işgalinin Filistinli Hristiyanları maruz bıraktığı haksızlıklar ve saldırılar karşısında sessizliğini koruyor.