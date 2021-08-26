Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün tek yönlü pazar günü ise çift yönlü açılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısının pazar gününden itibaren çift yönlü açık olacağını belirtti.

Buzum, sınır kapısının 26 Ağustos Perşembe Mısır'da kalanların Gazze'ye girişi için tek yönlü açılacağını aktardı.

Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez gerekçesiz bir şekilde çift yönlü olarak 22 Ağustos Pazartesi günü kapatılmıştı.