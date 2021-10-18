Serbest bırakılan Filistinli Ebu Kumeyl, çocuklarına sarılamadı

Filistinli sivil toplum kuruluşu Esirler Cemiyetine göre İsrail, Nesrin Ebu Kumeyl'in Gazze'ye girişine izin vermedi.

Sınırın Gazze tarafında, metrelerce uzaktaki anneleriyle buluşmanın özlemini yaşayan çocukları çaresizce bekliyor.

Sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde, İsrail tarafındaki sınır kapısında izin verilmesi için beklerken konuşan Filistinli Ebu Kumeyl, "Bir, iki, hatta üç gün dahi olsa bekleyeceğim. Evlatlarımla bir araya gelmek için mücadele edeceğim ve burada kalacağım." dedi.

"Çocuklarım ve eşimle Gazze'de yaşamaktan başka bir şey istemiyorum." diyen Nesrin, geri dönmeyeceğini, çocuklarıyla yakında bir arada olacağını söyledi.

İsrail'in serbest bırakılan Filistinli eski kadın mahkum Nesrin Ebu Kumeyl'in sınırdan Gazze'ye geçişine izin vermemesinin nedeni açıklanmadı.

Esirler Cemiyeti, İsrail'in Ebu Kumeyl'i Beyt Hanun sınır kapısında tuttuğunu ve Gazze'ye girişine izin vermediğini belirtti.

Vaid adlı bir başka esirler cemiyeti ise uluslararası kuruluşlara Nesrin Ebu Kumeyl'in dramına son verilmesi için müdahalede bulunmaları çağrısı yaptı.

Cemiyet açıklamasında, "Ebu Kumeyl, Gazze'ye girişine izin verilmesi için sınır kapısında açıkta yalnız başına bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerince 2015 yılında tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Ebu Kumeyl'in çocukları, 6 yıldır hiç görmedikleri annelerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Hayfa kenti doğumlu Filistinli anne, Gazze'ye gelin olarak geldikten sonra burada yaşamaya başladı.

Ebu Kumeyl, 18 Ekim 2015'te Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerken İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Filistinli kadına, ailesini ziyaret ettiği 2014 yılında "casusluk" amacıyla Hayfa Limanı'nın fotoğraflarını çekmek dahil birtakım asılsız suçlamalar yönelten İsrail makamları, Ebu Kumeyl'i 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ebu Kumeyl'in Firas (19), Faris (18), Emira (17), Melek (15), Dalya (13), Nadin (9), Ahmed (7) adlı 7 çocuğu, annelerine kavuşmak için gün sayıyor.